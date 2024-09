Città

SARONNO – Ats Insubria è sempre più impegnata nelle azioni di promozione dell’attività motoria a partire dalla formazione dei Walking Leader, fino alla raccolta dei riferimenti dei gruppi di cammino del territorio e con un incontro di promozione dell’attività fisica.

Si sono già tenute 5 edizioni dei corsi per Walking leader – Conduttori di Gruppi di Cammino – in alcuni Comuni del territorio di ATS Insubria, che ha promosso la formazione per coinvolgere persone disponibili a promuovere benessere e salute, oltre che per condividere iniziative di socializzazione in un’ottica One Health e quindi con una prospettiva che coinvolga tutta la comunità e il territorio nella sua completezza.

“La formazione dei Walking leader ha avuto, fin da subito, una significativa adesione da parte di fasce diversificate della popolazione. A settembre è in programma la sesta edizione a Saronno – spiega Salvatore Gioia Direttore generale di ATS Insubria –. Abbiamo formato oltre 100 conduttori di gruppi di cammino in incontri che si sono svolti a Olgiate Comasco, Fagnano Olona, Laveno Mombello. Anche alcuni dipendenti dell’Agenzia e delle ASST hanno conseguito le competenze necessarie per il Walking Leader che guida il Gruppo di Cammino con l’obiettivo di incoraggiare l’attività fisica e la socializzazione tra i partecipanti, diventando a tutti gli effetti un “moltiplicatore” di messaggi di salute. Tra le skill che favoriamo ci sono anche la realizzazione di uscite di cammino autonome. Durante gli incontri, vengono forniti inoltre suggerimenti per la definizione degli itinerari e delle attività motorie di riscaldamento e a conclusione dei percorsi”. Per diventare Walking Leader ed attivare un gruppo di cammino, l’appuntamento a Saronno è per martedì 17 settembre dalle13.45 alle 17 all’interno dell’Aula Morandi del Presidio Ospedaliero di piazzale Borella 1 – padiglione arancione ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro il 12 settembre. Sul sito di ATS Insubria si trovano le modalità di iscrizione al link dedicato nella relativa news .

Nel portale dell’Agenzia sono disponibili i contatti dei 54 Gruppi di cammino attivi tra varesotto e comasco: “sono ormai molti i Comuni che hanno attivato i gruppi e altrettanti sono i cittadini che, in autonomia, organizzano camminate in gruppo. Invitiamo i conduttori di gruppi spontanei, che non l’abbiano già fatto, a contattarci per inserire i loro riferimenti sul sito e dare la possibilità così a un numero sempre maggiore di persone di scegliere i benefici che derivano dall’attività motoria in gruppo. Rimane sempre aperta, inoltre, la possibilità per i comuni di contattarci e attivare un gruppo” conclude Salvatore Gioia direttore dell’Agenzia.

Promuovere Attività Fisica e Movimento: il convegno a Olgiate Comasco

Approfondire i benefici dell’attività fisica a tutte le età, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita. Questo l’obiettivo di “Promuovere Attività Fisica e Movimento”, il convegno in programma dalle 9 alle 17 di giovedì 3 ottobre, al Centro Congressi Medio Evo Auditorium. La giornata formativa – promossa da ATS Insubria in collaborazione con ASST Lariana, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona – vuole fornire agli operatori ospedalieri e territoriali, nonché a chi si occupa di promuovere la salute e il movimento, strumenti utili per favorire stili di vita attivi per i cittadini: l’attività fisica rappresenta, infatti, uno dei principali pilastri della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Il convegno sarà anche l’occasione per valorizzare le esperienze già attive sul territorio e rinforzare le collaborazioni in questo ambito. Interverranno alcuni rappresentanti di diverse associazioni e federazioni sportive.

La partecipazione è libera con registrazione obbligatoria entro il 27 settembre 2024 al link pubblicato sul sito dell’Agenzia. Per il personale del ruolo sanitario e gli assistenti soci

