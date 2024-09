Città

SARONNO – Avulls Saronno è pronta a formare nuovi volontari per garantire i servizi che svolge sul territorio, in particolare nell’ospedale di Saronno, nelle rsa cittadine, ma anche con assistenza domiciliare in collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali del comune di Saronno. Un ampio ventaglio di attività di natura assistenziale, tutte finalizzate a portare sollievo a chi soffre e diffondere la cultura della solidarietà e della condivisione.

Il corso, aperto a tutti gratuito, si propone di offrire ai futuri volontari le conoscenze di base per orientarsi in un serio impegno e in un qualificato servizio di volontariato in campo socio-sanitario (es: servizio ospedaliero, domiciliare, anziani, ecc.). Un volontariato gratuito, continuativo, organizzato e riconosciuto. Per i volontari che intendono operare nell’Avulss sono previsti successivi incontri di approfondimento tecnico-pratico nel necessario percorso di formazione permanente.

Le lezioni, che avranno inizio il 21 settembre nella sede di Casa di Marta, in via Petrarca 1, si terranno il sabato dalle 15 alle 17 (con l’eccezione di sabato 5 ottobre, giornata residenziale, in cui si terranno dalle 10.30 alle 16.30) e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Frequentando i tre quarti delle lezioni e la giornata residenziale si otterrà l’attestato di frequenza. Una volta superati i colloqui finali si otterrà l’attestato di idoneità al servizio di volontariato.

Per informazioni e iscrizioni è possibile mandare una e-mail a [email protected], chiamare il numero 029601971 o consultare il sito internet www.avulss.org.

(foto d’archivio: un evento Avulss del 2021)

