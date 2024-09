COGLIATE – Grande successo per l’evento di open day svoltosi nei giorni scorsi a Palazzo Rovelli. Più di cinquecento persone hanno preso parte a questa giornata speciale, dimostrando un entusiasmo che ha superato ogni aspettativa.

L’evento ha attirato l’attenzione non solo dei cittadini, ma anche di numerose istituzioni locali. Hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni comunali di Misinto, Lazzate, Ceriano Laghetto, Rovellasca e Saronno, oltre al presidente e vice presidente di Brianza Acque confermando l’importanza di palazzo Rovelli come simbolo di cultura e patrimonio condiviso tra le comunità limitrofe.

Durante la giornata, i visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire da vicino le meraviglie architettoniche del palazzo, partecipare a visite guidate e apprezzare le mostre temporanee allestite per l’occasione. Le famiglie, i giovani e i tanti appassionati di storia e cultura hanno vissuto un’esperienza unica, consolidando ulteriormente il ruolo di palazzo Rovelli come cuore pulsante del territorio.

Presenti i progettisti che stanno curando i lavori di ristrutturazione, che hanno accompagnato i visitatori all’interno della struttura spiegando che l’opera è passata da quattro differenti amministratori comunali ed un commissario prefettizio, un percorso lungo 40 anni e che ora vede la luce.

Molto apprezzata la presenza della rievocazione storica ad opera dell’associazione Elena e i Cavalli oltre che le narrazioni fatte dall’architetto Motta, profondo conoscitore della storia del palazzo e del territorio.

“Siamo entusiasti della straordinaria partecipazione a questo open day,” ha dichiarato il sindaco Andrea Basilico. “Il forte afflusso di pubblico e la presenza delle istituzioni locali dimostrano che eventi come questo sono fondamentali per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio storico. Palazzo Rovelli appartiene a tutti noi e giornate come queste ne rafforzano l’importanza per la nostra comunità e per le generazioni future.”

Presente alla giornata anche il figlio dello storico Marchese Rovelli che ha segnato una lunga pagina della storia del territorio, che ha apprezzato l’avanzamento dei lavori.

“Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, le molte associazioni presenti, gli artisti che hanno esposto le loro opere e tutti i partecipanti che hanno reso questa giornata memorabile. Un ringraziamento speciale va ai rappresentanti delle istituzioni presenti, che con la loro partecipazione hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra comuni per la promozione del territorio. Una giornata di intensa cultura che, visto l’incredibile successo, si sta valutando di riproporre ad un successivo importante avanzamento dei lavori sulla struttura”, così commenta in chiusura l’amministrazione.