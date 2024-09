Calcio

SARONNO – Ospiti di Agostino Masini e Paolo Renoldi ieri alla trasmissione sportiva “Match point” di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria saronnese, sono stati Marco Proserpio e Marco Varaldi, rispettivamente direttore generale ed allenatore del Fbc Saronno impegnato nel campionato di calcio d’Eccellenza.

Una occasione per spaziare su tutti i temi della nuova annata agonistica, “se sono venuto a Saronno è per raggiungere obiettivi importanti, in una piazza storica. Siamo partiti bene, sia in Coppa Italia e campionato (domenica la vittoria sull’Ispra, ndr) e l’aspetto più positivo è che tutta la squadra mi sta seguendo”. Tema sottolineato anche da Proserpio, “mi piace molto il gruppo che si è creato. Questo girone di Eccellenza è molto impegnativo, ci sono tante formazioni che puntano in alto ed hanno investito molto, noi stiamo facendo del nostro meglio per essere nel gruppetto delle migliori”.

Sul campo di gioco, “stiamo sistemando il terreno di gioco dello stadio, giocheremo in paio di partite “casalinghe” a Caronno Pertusella, il 18 settembre in Coppa, ed a Gallarate il 22 settembre contro la Vergiatese in campionato ma poi saremo sempre a Saronno” ha precisato Proserpio.