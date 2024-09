Cronaca

GERENZANO – Ieri alle 19 in via San Giacomo a Gerenzano è stato investito un giovanissimo pedone: è stato soccorso un ragazzino di 11 anni, trasportato con lesioni e contusioni varie, ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Legnano per le cure e gli accertamenti medici del caso.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese. I militari dell’Arma si sono anche occupati di eseguire tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità, come sempre accade in circostanze come queste.

Sempre a Gerenzano ieri pomeriggio, erano le 14, intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto per una caduta accidentale di un pedone, avvenuta in via 20 settembre: in questo caso è stato soccorso un ragazzo di 33 anni per il quale comunque non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

10092024