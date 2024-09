Groane

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Insieme per Misinto sul problema della carenza di medici di famiglia.

In questi giorni molti cittadini misintesi si sono trovati senza medico di base; la dottoressa Francesca Luppino é andata in pensione il 31 agosto, lasciando privi di medico circa 1800 pazienti.

Quale sarà il destino di questi pazienti?

Sappiamo che il sindaco Matteo Piuri ha inviato una lettera all’Asst Brianza per chiedere di ricevere comunicazioni in merito ai provvedimenti che sono stati adottati e le relative tempistiche per far fronte al problema.

Seppur consapevoli che la situazione venutasi a creare, in merito alla mancanza di posti presso i medici di base attuali non sia responsabilità dell’amministrazione comunale, ci chiediamo però se la richiesta avanzata possa essere considerata sufficiente ed efficace a fronteggiare i disagi che i cittadini misintesi stanno sperimentando.

Ci permettiamo di dare un suggerimento: se da una parte il primo passo é quello di contattare gli organi sanitari competenti, dall’altro riteniamo opportuno che il sindaco adotti ogni mezzo necessario per contattare onorevoli e politici regionali, che hanno contribuito a ridurre la sanità lombarda in queste condizioni, affinché si mobilitino per gestire il problema.

Sarebbe importante, a nostro parere, trovare uno spazio in cui aprire un ambulatorio pubblico che possa essere punto di riferimento facilmente raggiungibile per tutti i misintesi, così come in passato lo é stato la sede Ats presente a Cascina Nuova.

Insieme per Misinto si rende disponibile ad un confronto con l’amministrazione per identificare soluzioni tempestive e funzionali per far fronte a questa grave carenza.ù

