SARONNO – ORIGGIO – UBOLDO – Partirà a Saronno un ampio progetto di mobilità condivisa portato avanti da BusForFun e Confindustria per facilitare gli spostamenti quotidiani dei lavoratori, ma anche ridurre l’uso delle auto private così da contribuire anche alla diminuzione delle emissioni di CO2.

Si tratta di un’iniziativa che nasce in risposta alle necessità manifestate da alcune aziende manifatturiere della zona industriale del Saronnese in occasione del tour “Confindustria Varese in ascolto”, durante la tappa svolta a Saronno. Ciò che è emerso è l’esigenza di un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile in grado di decongestionare una delle aree più trafficate della provincia di Varese, in particolare la zona produttiva tra Origgio, Uboldo e Saronno.

Fabio Bozza, Ingegnere dei Trasporti di BusForFun spiega “Siamo entusiasti di collaborare con Confindustria Varese per offrire una soluzione di trasporto sostenibile ed efficiente. Questo progetto segna un traguardo significativo per il nostro servizio commuting, che affianca le aziende nella realizzazione di trasporti personalizzati per i propri dipendenti, fornendo un’alternativa sostenibile all’uso delle auto private, elemento sempre meno indispensabile per l’assunzione di nuovi giovani lavoratori”.

Roberto Grassi, Presidente di Confindustria Varese commenta “Si tratta di un progetto con cui rispondiamo alle esigenze delle nostre realtà manifatturiere, ma che non si ferma ad una questione meramente pratica di trasporto. La condivisione andrà a contribuire alla riduzione delle emissioni carboniche promuovendo così una mobilità più sostenibile. Ciò che auspichiamo è che questo sia solo l’inizio di una buona pratica che possa essere imitata anche da altre realtà, non solo di Saronno e dintorni, ma in generale sul nostro territorio. L’iniziativa, infatti, parte con alcune imprese tester ma è aperta ad altre adesioni, sin da oggi. Un progetto che, riducendo traffico e smog, porterà benefici a tutta la comunità, alla qualità della vita e al benessere sociale. In pieno spirito #Varese2050”.

Roberto Di Domenico, Direttore dello Stabilimento Opella Healthcare Italy di Origgio: “In Opella Italia stiamo sviluppando numerosi progetti di sostenibilità, che ci hanno permesso di ottenere, nei primi mesi del 2024, la prestigiosa certificazione B Corp, confermando così il nostro impegno a migliorare costantemente in linea con la nostra strategia orientata al benessere delle persone e alla salute del pianeta. Lo scorso anno, abbiamo compiuto un passo significativo diventando Società Benefit, rafforzando ulteriormente il nostro percorso di responsabilità sociale e ambientale. BusForFun rappresenta un’ulteriore opportunità per migliorare le nostre performance e il nostro impegno in questa direzione. Siamo determinati a proseguire su questa strada, sviluppando iniziative che non solo riducono il nostro impatto ambientale, ma contribuiscono anche al benessere della comunità in cui operiamo e alla creazione di un futuro più sostenibile per tutti”.

Chiara Ponti, Responsabile Sostenibilità di O-I Italy: “Il progetto è davvero molto interessante per la nostra azienda. Secondo noi dare la possibilità alle persone di avere un’alternativa all’utilizzo dell’auto privata significa generare valore, in termini assoluti. Oltre agli evidenti benefici ambientali, l’utilizzo della navetta permetterà di dedicare il tempo, altrimenti impegnato alla guida, ad attività più costruttive, come ad esempio la lettura o la socializzazione. Un altro aspetto da considerare è sicuramente la diminuzione dei livelli di stress”.

Giovanni Marangoni, Direttore dello Stabilimento Grünenthal di Origgio: “Siamo entusiasti di far parte di questa iniziativa che ben si inserisce nel percorso di crescita infrastrutturale ed organizzativa che sta avvenendo in Grünenthal ad Origgio negli ultimi anni. Più di 500 colleghi potranno da subito usufruire del servizio e confidiamo anche molti di più in futuro. Siamo convinti che una migliore connessione del sito con la rete di trasporti possa rendere ancora più attrattiva la nostra realtà per un sempre maggior numero di talenti. Inoltre, riteniamo che questo possa esser un virtuoso esempio di collaborazione tra eccellenze aziendali ed il territorio”.

