SARONNO – Caldo e sole nel corso della giornata con un bel cielo azzurro senza nuvole e vento. Secondo 3b meteo, a Saronno oggi il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nuvole per tutta la giornata, e non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima toccherà i 29°C, mentre la minima sarà di 16°C. I venti saranno tesi al mattino, provenienti da Nord, ma si calmeranno nel pomeriggio. È stata emessa un’allerta meteo per il vento.

Per quanto riguarda la Lombardia, secondo 3b meteo, la giornata di martedì sarà caratterizzata da un campo di alta pressione che assicurerà condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione. Le basse pianure occidentali, le basse pianure orientali, le pedemontane-alte pianure, le Prealpi occidentali e le Alpi Retiche godranno di cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero giorno. Nelle Orobie, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per la maggior parte del tempo, con solo qualche addensamento serale. Sulle Prealpi orientali, il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti da nord-est, e poi si sposteranno verso sud-ovest. Lo zero termico sarà intorno ai 3250 metri.

