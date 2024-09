Città

SARONNO – BusForFun e Confindustria Varese danno il via alla fase di test di un più ampio progetto di mobilità condivisa. L’obiettivo: facilitare gli spostamenti quotidiani dei lavoratori, ma anche ridurre l’uso delle auto private così da contribuire anche alla diminuzione delle emissioni di CO2.

Si tratta di un’iniziativa che nasce in risposta alle necessità manifestate da alcune aziende manifatturiere della zona industriale del Saronnese in occasione del tour “Confindustria Varese in ascolto”, durante la tappa svolta a Saronno. Ciò che è emerso è l’esigenza di un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile in grado di decongestionare una delle aree più trafficate della provincia di Varese, in particolare la zona produttiva tra Origgio, Uboldo e Saronno.

È qui che si inserirà il servizio di mobilità BusForFun: azienda leader a livello europeo per le soluzioni di mobilità integrata B2B, che dal 2020 collabora con aziende e organizzazioni nel migliorare il sistema di trasporto per i propri dipendenti. Dopo aver identificato una forte esigenza di un servizio di trasporto condiviso tra le proprie imprese associate, Confindustria Varese ha svolto insieme a BusForFun Business un’analisi dei flussi di traffico alimentati dai lavoratori della zona. Uno studio approfondito a cui ha fatto seguito la realizzazione, da parte di BusForFun, di un piano di mobilità personalizzato e accurato.

A dare avvio alla fase di test saranno, a partire da lunedì 23 settembre, le aziende di Origgio O-I Italy Spa, Grünenthal e Opella Healthcare Italy Srl (Gruppo Sanofi). La prova prevede, in totale, sei corse giornaliere. Tre di andata che preleveranno i collaboratori delle aziende a partire dalla stazione di Saronno per poi andare verso la zona industriale e, viceversa, tre di ritorno che a fine giornata li accompagneranno indietro, dalle rispettive imprese alla stazione.

I calcoli previsionali effettuati evidenziano che, nel primo periodo della fase di test, dal 23 settembre al 31 dicembre 2024, il servizio di navette casa-lavoro per i dipendenti delle tre aziende tester, porterà a una riduzione di 107 auto dalla strada con un conseguente risparmio di 15.767,96 chilogrammi di CO2 equivalente.

Le aziende interessate ad aderire al progetto possono contattare Confindustria Varese al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web https://commuting.busforfun.com oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected].