Cronaca

SARONNO – E‘ stata prevista giovedì l’autopsia sul corpo di Stefano Rategni (foto), il 59enne saronnese trovato morto la notte fra giovedì e venerdì scorso in strada a pochi metri da casa sua, in via Frua. L’esame autoptico chiarirà dunque le causa del decesso: Stefano era stato trovato attorno alle 23 da alcuni passanti, riverso sull’asfalto. Forse, mentre era in corso un forte temporale, stava attraversando a piedi, è stato investito da un’auto di passaggio che poi non si è fermata; o forse è rimasto vittima di una caduta accidentale.

Sulla vicenda sono in corso le indagini deli carabinieri della Compagnia cittadina. Rategni, vedovo, viveva solo: il funerale si terrà alla chiesa di San Giovanni a Cassina Ferrara non appena arriverà il nulla osta da parte della competente magistratura.

10092024