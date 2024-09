Cronaca

SARONNO / ORIGGIO / LOMAZZO – A Saronno ieri intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e dell’auto-infermieristica in piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno centro per un grave malore: è stata soccorsa una donna di 63 anni, che è stata poi trasportata all’ospedale di Legnano, non in pericolo di vita. Il fatto è accaduto alle 10.

In territorio di Origgio allo svincolo fra le autostrade A8 ed A9, in direzione Milano, ieri alle 21 si è verificato un tamponamento fra due auto e due persone, non in gravi condizioni, hanno avuto bisogno di cure.

A Lomazzo ieri in via Ceresio dopo un tamponamento che ha coinvolto più veicoli ha avuto bisogno di cure mediche una donna di 63 anni, che comunque non ha irportato gravi lesioni ed è stata medicata all’ospedale di Cantù dove è stata trasportata da una ambulanza della Croce rossa.

(foto archivio: mezzi di soccorso alla stazione ferroviaria centrale saronnese)

10092024