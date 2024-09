news

Molti sono già consapevoli dell’imprevedibilità del mercato delle criptovalute. Chi non lo sapeva ha dovuto scoprirlo a proprie spese nelle ultime settimane e mesi. Dalla fine di luglio, soprattutto con Ethereum, tutto è andato in modo molto diverso.

La seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato è più o meno in caduta libera e ha ormai azzerato tutto quello che aveva perso durante l’anno. Adesso, però, il peggio potrebbe essere passato. Gli investitori si chiedono se da qui in poi la situazione continuerà a peggiorare o se ora si realizzerà un mega ritorno.

Aspettative non soddisfatte

Finora sapevamo che una buona mossa era acquistare Bitcoin circa un anno e mezzo prima dell’halving e venderlo un anno e mezzo dopo. Anche questa volta ci si aspettava un rally dopo il “dimezzamento”, ma finora non si è concretizzato. Il Bitcoin Halving ha avuto luogo nell’aprile di quest’anno e da allora il prezzo non ha fatto altro che scendere. Anche con Ethereum tutto è andato in modo completamente diverso dal previsto.

Dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dato il via libera all’individuazione degli ETF su Ethereum, si prevedeva che la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato (ETH) avrebbe avuto prestazioni simili a Bitcoin dopo l’approvazione dell’ETF. Bitcoin è salito a un nuovo massimo storico 2 mesi dopo il lancio dei fondi Bitcoin. Gli ETF su Ethereum sono negoziabili dal 23 luglio e da allora il prezzo di Ether è sceso del 35%.

(Valore ETH – fonte: Coinmarketcap )

Raggiunto il fondo?

Sebbene gli ultimi mesi siano stati difficili per gli investitori che si sono affidati ad Ethereum, c’è motivo di credere che il peggio sia ormai passato e che sia in corso una svolta. Da un lato, il grafico mostra che il prezzo dell’Ether è già stato intercettato più volte nella fascia compresa tra 2.100 e 2.150 dollari.

#Ethereum We’re seeing a **double bottom** forming, a reliable chart pattern signaling a potential reversal 🔥 With a high chance of $ETH pump coming soon, now’s the time to watch closely.

Are you ready for the ride? 🚀 pic.twitter.com/BFRSUGOspg — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 7, 2024

Oltre al fatto che la soglia dei 2.100 dollari viene difesa strenuamente, anche gli ETF spot su Ethereum prima o poi cominceranno ad avere un impatto sul prezzo. Inoltre, la disponibilità sugli exchange è ai minimi storici, poiché non molti detentori di ETH sembrano avere intenzione di vendere a breve.

Tutto sommato, ci sono buone probabilità che Ethereum si riprenda rapidamente non appena la situazione sul mercato delle criptovalute migliorerà nuovamente, il che dovrebbe avvenire al più tardi a ottobre.

Gli esperti credono ancora che ETH potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico quest’anno, il che probabilmente avrebbe un impatto su altre altcoin che hanno un potenziale di profitto significativamente maggiore, con gli investitori che attualmente scommettono sempre più su Pepe Unchained ($PEPU).

