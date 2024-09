Eventi

SARONNO – Arte e natura tornano a fondersi in un nuovo evento dell’associazione culturale arte&ambiente, che dedica una mostra d’arte agli alberi e al rapporto tra la natura e l’uomo dal titolo “Alberi, back to nature”. L’inaugurazione si terrà giovedì 12 settembre alle 17:30 in sala Nevera e comprenderà una performance live di Matteo Goglio, intitolata “una chitarra per la natura”, e letture improvvisate dagli artisti sul tema “Il mio albero”. L’ingresso è libero, con orari di visita il sabato e la domenica.

Con il patrocinio della Città di Saronno, la mostra coinvolge numerosi artisti, tra cui Angelo Ariti, Lorella Bottegal, Fabio Brambilla, Pierangela Cattini, Gladys Colmenares, Marina Comerio, Irene Das Neves, Fabio Di Giacomo, Laura Fasano, Flora Fumai, Silvana Gadda, Elda Francesca Genghini, Martina Goetze Vinci, GuerreappaloO, Antonella Lelli, Stefania Mascheroni, Sonia Naccache, Carlo Pezzana, Elisabetta Pieroni, Viviana Polli, Iddio Pozzi, Elio Rimoldi, Elena Rizzardini, Virgilio Rovai, Andrea Rinaldi, Donatella Stolz, Attilio Guido Vanoli, Gabriele Vegna, Roberto Villa, Annamaria Vitale, Francesca Zichi e Laura Zuccarello.

L’esposizione, curata da Fabrizia Buzio Negri, sarà visitabile dal 12 al 29 settembre nella Sala Nevera di Casa Morandi.

“I cambiamenti dell’ambiente – si legge nella descrizione della mostra – nelle varie stagioni, offrono all’umanità il tempo per ristabilire un contatto forte, per rigenerarsi nel corpo e nell’anima. E’ la neurobiologia vegetale, nuova e dibattuta disciplina scientifica, a studiare come le piante superiori siano in grado di ricevere segnali, rielaborare le informazioni e scegliere soluzioni opportune per la sopravvivenza. Gli alberi e le proprietà vibrazionali degli stessi. Quando tocchiamo un albero, entriamo in risonanza con la sua vibrazione di essere vivente; il che, può influenzare favorevolmente i meccanismi biologici del nostro corpo. Il tema è diventato di grande rilevanza, legato ad una rinnovata educazione individuale e collettiva alla Natura, per vivere al meglio quanto gli alberi di benefico possono dare, non solo grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi.”

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti