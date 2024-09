Città

SARONNO – Oggi il torrente Lura, nel tratto saronnese, è davvero trasparente come un ruscello di montagna. Bella sorpresa per i cittadini, osservando il Lura dai ponticelli in centro: acqua davvero cristallina, e dal ponticello di via Marconim incrocio con via Filippo Reina, in mattinata erano osservabili anche diverse paparelle che nuotavano beate.

Il tutto dopo la piena dei giorni scorsi, concomitante con le intense piogge, che aveva portato in zona anche detriti e fango provenienti da nord. Il Lura nasce nnel comasco al confine con la Svizzera.

Durante l’estate a Saronno il torrente è spesso rimasto in secca.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto e video: il torrente Lura che si presentava oggi nel tratto che attraversa il centro cittadino)

10092024