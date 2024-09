Città

SARONNO – Dopo il successo delle prime edizioni torna lo sbaracco l’iniziativa che chiude definitivamente la stagione estiva nelle attività commerciali di Saronno.

I commercianti del Duc Saronno con Confcommercio Ascom Saronno ed il patrocinio del Comune di Saronno, chiudono la stagione dei saldi estivi con un weekend di offerte last minute.

Lo sbaracco, infatti, è proprio la possibilità di offrire in giornate concordate promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi.

Ma quali sono le attività che aderiscono allo sbaracco? Esporranno tutte le locandine che propone l’evento e poi è disponibile un elenco sulla pagina Facebook del Duc.

Al momento hanno aderito

– Ceriani Centrotela – Vicolo Pozzetto, 11

– Maiorino Mattia – Via Cavour, 53

– Francesco Gentile – Piazza Riconoscenza, 18

– Dress It – Via Mazzini, 10/12

– Whale’s Bay – Corso Italia, 82

– Il Mago del Caffè – Piazza Riconoscenza, 10

– L’angolo verde – Piazza Cadorna, 20

– La Bottega delle Idee – Corso Italia, 7

– La Triestina – Via Portici, 30

– Primadonna – Via Portici, 36

– Openspace – Via San Cristoforo, 32

– Maiorino srls – Via Cavour, 51

– Bressan – Via San Cristoforo, 43

– Jolie Mode – Via San Cristoforo, 40

– Jeunesse – Via San Cristoforo, 30

– F.lli Dario – Via San Cristoforo, 35

– Emma Ferdinando dal 1937 – Piazza Riconoscenza, 20

– Città del sole – Via Garibaldi, 13

– Il Sandalo equosolidale – Corso Italia, 58

– La Via dei Cristalli – Vicolo del Caldo, 14

– United Colors of Benetton – Corso Italia, 23

– Daniela Stilmoda – Via C. Liberazione, 42

– Lupis – Piazza Riconoscenza, 12

– Alrevéz – Via Portici, 22

