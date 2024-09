Solaro

SOLARO – “Il cambiamento della viabilità fronte scuola dell’infanzia, con l’eliminazione dei parcheggi auto per fare spazio a una nuova pista ciclabile, sembra aver sollevato alcune preoccupazioni, soprattutto in termini di sicurezza e di praticità per i genitori che accompagnano i bambini a scuola. Sicurezza dei bambini: La decisione di unire strada e ciclabile allo stesso livello può effettivamente creare rischi”. Così inizia il nuovo volantino del gruppo Forza Italia di Solaro.

“Se non vengono implementate adeguate misure di sicurezza come segnaletica chiare – continua – rallentatori di velocità o barriere fisiche per separare i flussi di traffico, potrebbero verificarsi situazioni pericolose per i bambini che entrano e escono dalla scuola. Parcheggio per i genitori: E’ una questione pratica importante. La rimozione dei parcheggi potrebbe causare disagi ai genitori che necessitano di fermarsi brevemente per accompagnare i figli a scuola.”

“Senza alternative di parcheggio vicine, questo potrebbe costringerli a fermarsi in doppia fila o in posti non autorizzati, aumentando ulteriormente il rischio per la sicurezza dei bambini. Con i fondi del Pnrr si è costruito molto, ma quale direzione si vuole prendere se non ci sono fondi per la normale manutenzione del verde adiacente alle ciclabili appena costruite?”, conclude.

(foto: dal volantino di Forza Italia Solaro)

