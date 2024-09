Eventi

UBOLDO – Nella mattinata di domenica 1 settembre la comunità di Uboldo si è riunita per una celebrazione speciale: durante la messa dedicata ai volontari di Sos Uboldo, è stata benedetta “Mob.37“, il nuovo mezzo di soccorso pronto a entrare in servizio per supportare le attività dell’associazione. Un momento di grande emozione e riconoscimento per tutti coloro che dedicano il loro tempo e le loro energie al soccorso della comunità.

Inoltre domenica 15 settembre Sos Uboldo sarà presente con un gazebo nel centro del paese. Durante la giornata, i volontari terranno una dimostrazione pratica di disostruzione delle vie aeree, sia per adulti che per bambini, offrendo a tutti l’opportunità di apprendere tecniche salvavita fondamentali. La sede di Sos Uboldo sarà aperta dalle 14 alle 18 per accogliere chiunque desideri incontrare i volontari, scoprire di più sulle loro attività e ottenere informazioni su come entrare a far parte del gruppo. Alle 16, sempre in sede, si terrà l’ultimo appuntamento della settimana “Salute e Benessere“, con una presentazione dal titolo “APPlichiamoci!”, in cui verranno illustrate le principali applicazioni di pubblica utilità. Un’occasione per scoprire strumenti digitali che possono essere di grande aiuto in situazioni di emergenza e per la salute quotidiana.

Per chi fosse interessato a fare un passo avanti e diventare volontario, giovedì 19 settembre alle 21, la sede di Sos Uboldo ospiterà la serata di presentazione del nuovo corso di formazione. Due percorsi formativi saranno a disposizione: trasporto sanitario semplice (42 ore) e soccorritore-esecutore (120 ore). Partecipare al corso è un’occasione per crescere personalmente e professionalmente, migliorare le proprie competenze e aiutare gli altri. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Sos Uboldo sui canali social o via email a [email protected].

