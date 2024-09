ilTra

TRADATE – E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la decisione del sindaco Giuseppe Bascialla di ritirare le deleghe a Fabio Bascialla assessore alla Polizia locale unico esponente di Fratelli d’Italia nella giunta tradatese che si è insediata nell’ultima tornata elettorale.

La voce di uno scossone in Giunta girava da qualche giorno ma si pensava ad una risoluzione in extremis tanto che per la serata era previsto un incontro. Ed invece ieri pomeriggio il ritiro delle deleghe.

Unico commento del primo cittadino, rilasciato al settimanale La settimana: “E’ venuto a mancare il rapporto di fiducia”. Oggi la pubblicazione della revoca già notificato nella giornata di ieri all’ormai ex assessore. Ore d’attesa non solo per la nomina del nuovo assessore ma anche per capire quali ricadute avrà la decisione a livello cittadino e provinciale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti