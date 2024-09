news

Nonostante l’attuale mercato ribassista, i trader si stanno arricchendo grazie alle meme coin: un trader ha appena trasformato 18.000 $ in 263.000 $ in tre giorni.

Il portafoglio ha investito in una nuova meme coin basata su Solana chiamata Shitcoin, che ha rapidamente generato grandi quantità di denaro.

Nel frattempo, gli analisti prevedono che una meme coin emergente chiamata Shiba Shootout esploderà dopo che la sua ICO ha superato il traguardo di 1 milione di dollari.

Shitcoin e altre meme coin esplodono grazie alle prospettive rialziste del mercato

I trader non si lasciano spaventare dal timoroso sentiment del mercato delle criptovalute: stanno sfruttando le nuove meme coin come Shitcoin. Shitcoin è appena stata lanciata sul mercato dopo la prevendita che ha raccolto ben 1,5 milioni di dollari.

È diventata subito popolare su CoinMarketCap e registrando un continuo e costante trend rialzista. Ai massimi, ha raggiunto un guadagno del 3.000%. Da allora è leggermente calata, ma rimane sopra un solido livello di supporto a $ 0,007744.

Ma Shitcoin non è l’unica meme coin che sta suscitando scalpore. Sebbene il mercato delle criptovalute abbia dovuto affrontare un vento contrario negli ultimi mesi, gli esperti ritengono che siamo ancora in una fase rialzista, motivo per cui molti dei migliori trader continuano a cercare meme coin con un potenziale da 10 a 100 volte superiore.

Le prospettive rialziste del mercato delle criptovalute sono state aiutate in modo non indifferente dagli imminenti tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti: il mercato ora prevede un taglio di 0,5 punti base a settembre.

Un taglio dei tassi più consistente significa che prendere in prestito denaro diventa più economico, il che aumenterà la liquidità globale e favorirà gli asset rischiosi come le criptovalute.

Allo stesso tempo, le elezioni presidenziali degli Stati Uniti stanno entrando nel vivo. Gli utenti del famoso mercato di previsioni Polymarket stanno scommettendo sulla vittoria di Donald Trump.

Una vittoria di Trump sarebbe senza dubbio rialzista per le criptovalute. L’ex presidente ha espresso apertamente il suo apprezzamento per il settore, affermando persino di credere che potrebbe risolvere il problema del debito di 35 miliardi di dollari degli Stati Uniti.

Shiba Shootout sarà la prossima meme coin a fare 100X?

Shitcoin non ha alcuna utilità, eppure è riuscita a esplodere del 3.000% e a garantire guadagni assurdi ai primi investitori. Pertanto, è logico che gli analisti siano ottimisti su Shiba Shootout , un progetto di prevendita che pone l’utilità al centro.

Finora ha raccolto oltre 1 milione di dollari, mettendo nel mirino gli 1,5 milioni di dollari che ha invece raccolto Shitcoin.

Cavalcando l’onda virale dell’hype incentrato su Shiba Inu, Shiba Shootout adotta un tema del Far West per attirare l’attenzione nel settore delle meme coin.

Si distingue anche dalle altre meme coin per le sue utilità. In cima alla lista c’è Shiba Sharpshooter, un gioco avvincente in cui tempismo, mira e mantenere la calma sono fondamentali.

Il gioco incorpora dinamiche Play-to-Earn, consentendo agli utenti di guadagnare token $SHIBASHOOT gratuiti. Ma non è l’unico modo. Gli utenti possono anche capitalizzare i propri token $SHIBASHOOT nel protocollo di staking nativo del progetto: Cactus Staking.

Inoltre, $SHIBASHOOT offre servizi di pubblica utilità, come la governance e una lotteria, e verrà utilizzato per ottenere ricompense. Grazie a ciò, importanti esperti del settore come Michael Wrubel sono convinti che potrà offrire rendimenti pari a 100 volte.

Wrubel suggerisce anche che potrebbe essere il “prossimo Shiba Inu”. Grazie al suo solido ecosistema, non sorprende che gli analisti prevedano guadagni pari a 100 volte per Shiba Shootout. Altre meme coin hanno avuto rendimenti molto più grandi, ma con minore utilità.

