iltra2

VEDANO OLONA – Intervento dell’ambulanza del Sos Malnate nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, erano le 19.45, a Vedano Olona in via San Pancrazio dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. E’ stato soccorso un ragazzo di 30 anni al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica.

Sottoposto alle prime cure direttamente sul posto da parte del personale della autolettiga, il trentenne si è comunque ben presto ripreso e non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

(foto archivio: ambulanza in servizio sul territorio del Varesotto)

10092024