Venerdì 13 settembre

ROVELLASCA – Alle 21, al parco Burghé, spettacolo per tutta la famiglia “Il circo dei saltimbanchi”. Informazione al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre

ROVELLO PORRO – Nella location dell’area feste di via B. Luini, torna la nuova edizione della “Fera de Pomm da Tera” organizzata dall’associazione protezione civile con il patrocinio del Comune. Dettagli al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

GERENZANO – Ultimo fine settimana per la nuova edizione del Palio di Gerenzano arrivato alla sua quarta edizione con sfilate, musica dal vivo, punti di ristoro e molto altro. Dettagli al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Sabato 14 settembre

SARONNO – La sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario 2 ospita la mostra “Alberi!! Back to nature” a cura di Fabrizia Buzio Negri, patrocinata dal Comune e organizzata da CONTEMPORARY Arte & Ambiente APS. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 21, nei giardini di villa Gianetti in via Roma 20, concerto jazz con Last Organ Trio e Yzan Greselin. Dettagli al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Sabato 14 e domenica 15 settembre

BUSTO ARSIZIO – A Malpensa Fiere torna la “Fiera del Fumetto 2024”: incontro con gli autori e molto altro. Informazioni al sito internet www.fieredelfumetto.it.

Domenica 15 settembre

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.

SARONNO – Alle 11, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, Festival Casta Diva con l’ultimo appuntamento della rassegna. L’ingresso è libero e per info si può scrivere a [email protected].

