Città

SARONNO – Come riferito dal Comune di Cislago, ma vale per tutta la zona, “Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione per rischio idrogeologico (frane e smottamenti) a partire dalle 18 di oggi e fino alle 9 di domani mattina. Inoltre, è prevista l’allerta arancione per rischio idraulico ovvero allagamenti e superamento livelli di fiumi e laghi dalle 21 di oggi e fino alle 12 di domani”.

Sempre dal servizio di protezione civile e da quello meteorologico dell’ente regionale è stata disposta l’allerta gialla per temporali che potrebbero verificarsi a partire dal tardo pomeriggio odierno e, indicativamente e con varia intensità, fino alle 6 di domani mattina. “Si raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione” rimarcano dall’Amministrazione civica.