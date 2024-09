SARONNO – E’ stata approvata la scorsa settimana dalla giunta l’adesione, anche per l’anno 2024/2025, alla misura dei “Nidi Gratis in Lombardia”, quest’anno denominata “Nidi Gratis Plus”.

L’iniziativa mira a sostenere le famiglie che hanno un indicatore Isee inferiore ai 25.000 nell’accesso ai servizi per la prima infanzia, mettendo a disposizione un contributo che copre l’intera retta mensile (per Isee da 0 a 20.000) o attraverso una quota di rimborso fino a 100 euro mensili (per Isee da 20.000 a 25.000).

Il Comune di Saronno ha i requisiti per aderire all’iniziativa di Regione Lombardia attraverso cui si dà alle famiglie la possibilità di usufruire dell’agevolazione, confermando altresì la volontà di non aumentare le rette del servizio per la prima infanzia. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso ad un servizio che permette a tante mamme e papà di conciliare i tempi famiglia-lavoro, indispensabile per il benessere collettivo.