Calcio

SARONNO – E’ Gaetano Barletta il presidente onorario del Fbc Saronno (Eccellenza): è stato lui stesso ad annunciare di avere accettato la carica, durante la presentazione ufficiale delle squadre biancocelesti l’altra sera allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi.

Barletta già la scorsa stagione, come sponsor e dirigente, era stato molto vicino al Fbc Saronno, talvolta anche andando in panchina durante le partite. Una passione a fronte delle quale quest’estate era giunta anche la proposta della presidenza, “ma per fare il presidente ci vuole molto tempo, ed il lavoro non me lo consente. Ho comunque accettato volentierissimo la carica di presidente onorario che mi è stata proposta e sarà sempre vicino al Saronno anche in questo modo”.

Barletta è un volto ben noto del mondo imprenditoriale locale, impegnato nel settore dell’edilizia. Originario del Bresciano, in passato aveva già guidato una società calcistica in provincia di Brescia.

L’organigramma del club vede dunque confermato al vertice Giuseppe Giglio, direttore sportivo e vicepresidente Marco Proserpio, mentre presidente onorario è dunque Gaetano Barletta.

(foto: Gaetano Barletta con la prima squadra del Fbc Saronno)

11092024