CARONNO PERTUSELLA – Doppio incidente, due ciclisti investiti in poche ore sulle strade di Caronno Pertusella, nel corso dela giornata di oggi. Primo episodio alle 11.30 in viale 5 giornate, è rimasto ferito un ciclista di 71 anni, soccorso da una ambulanza della Croce azzurra caronnese e da una pattuglia della polizia locale. Gli agenti si sono quindi occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità, mentre il ferito è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

Altri episodio sempre oggi,o alle 14.45, in via Bariola: è stato investito un ciclista di 22 anni, sul posto l’intervento della polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa di Misinto. Il giovane, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per gli accertamenti medici del caso.

23092024