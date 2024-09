Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali con feriti, e intervento dell’ambulanza in stazione per un malore: questi i tre episodi per i quali oggi a Saronno si sono mobilitati i mezzi di soccorso.

Alle 8 in via San Giuseppe è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere una donna di 43 anni ed una bambina di 11 anni, per una caduta dalla bicicletta. Sono state portate, con contusioni varie, all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Alle 9.10 in viale Lombardia scontro fra due automobili, sul posto l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e la polizia locale. Tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica – una donna di 32 anni, un uomo di 42 anni e un uomo di 67 anni – ma nessuno è apparso in condizioni preoccupanti e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 10 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in via General Cantore nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” dove è stato soccorso un ragazzo di 33 anni per un malore, trasportato all’ospedale cittadino si è ben presto ripreso.

