GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Stefania Castagnoli con gli auguri per l’inizio delle scuole.

Carissime studentesse e studenti, docenti e famiglie, desidero esprimere a tutti voi i miei più sinceri auguri di buon inizio.

Ogni anno scolastico porta con sé sfide nuove, ma anche opportunità straordinarie e sono certa che voi studentesse e studenti saprete affrontare le difficoltà con determinazione, guidati dalla vostra curiosità e dalla voglia di migliorare. Un pensiero speciale va a coloro che quest’anno iniziano un nuovo ciclo scolastico, sia che si tratti del primo giorno nella scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado o del passaggio alle scuole superiori. Questo è l’inizio di un viaggio che vi arricchirà non solo in conoscenze, ma anche in relazioni e valori umani.

Alle famiglie, fondamentali in questo percorso, va il mio ringraziamento per il supporto costante che saprete dare ai vostri figli, affinché possano vivere questo cammino con serenità e fiducia. Un sincero augurio anche al corpo docente, che svolge un ruolo imprescindibile nella formazione delle future generazioni, e a tutto il personale scolastico. Buon anno scolastico a tutti.