Città

SARONNO – Morte Stefano Rategni: a metà settimana l’autopsia poi il funerale.

Il torrente Lura, nel tratto saronnese, è davvero trasparente come un ruscello di montagna. Bella sorpresa per i cittadini, osservando il Lura dai ponticelli in centro: acqua davvero cristallina, e dal ponticello di via Marconi all’incrocio con via Filippo Reina, in mattinata ieri erano osservabili anche diverse paparelle che nuotavano beate.

L’impatto che ha avuto pesante conseguenze per il conducente delle vettura finita contro una recinzione. E’ l’incidente avvenuto poco prima delle 20 nella zona industriale nella zona di via Del Lavoro a Origgio.

Omicidio Carol Maltesi: la Cassazione ha annullato la sentenza di ergastolo. Si dovrà rifare il processo d’Appello per Davide Fontana, che era stato condannato all’ergastolo per la morte della vicina di casa, Carol Maltesi, a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte di Cassazione a Roma alla quale si eano appellati i legati di Fontana.

11092024