Cronaca

TRADATE / CAIRATE – Alle 12 di oggi i vigili del fuoco di Busto Arsizio e di Tradate sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte a Cairate per l’incendio di una legnaia, grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state circoscritte e non hanno interessato abitazioni limitrofe, non ci sono feriti, sul posto anche la polizia locale.

Da chiarire le cause dell’accaduto, al riguardo sono in corso gli accertamenti da parte dei pompieri e delle forze dell’ordine; da quantificare con precisione resta l’entità dei danni materiali.

L’alta colonna di fumo provocata dall’incendio è stata visibile anche a notevole distanza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco di Tradate e Busto Arsizio a Cairate per l’incendio della legnaia)

11092024