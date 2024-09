Nonostante i recenti deboli sviluppi del settore delle criptovalute, in costante pressione, il mercato degli asset digitali rimane abbastanza robusto. Gli sviluppatori lavorano continuamente su soluzioni orientate al futuro per migliorare l’infrastruttura di base.

Soprattutto nella rete Ethereum, le cosiddette soluzioni Layer 2 svolgono un ruolo centrale, in quanto guidano la scalabilità della Mainnet. Questo ridimensionamento è essenziale per favorire l’adozione di massa, in quanto consente transazioni più rapide ed economiche.

In questo contesto diventa sempre più importante sapere quale soluzione Layer 2 abbia il maggior potenziale per l’ecosistema di Ethereum: sempre più esperti stanno concentrando la loro attenzione su Base.

La soluzione Layer 2, progettata da Coinbase, potrebbe infatti affermarsi come leader di mercato nei prossimi mesi, in quanto ha già superato la concorrenza in numerose metriche. Sebbene Arbitrum sia ancora attualmente in testa al Total Value Locked (TVL), Base potrebbe presto prendere il suo posto.

L2s are booming and @Arbitrum leads in TVL at over double of its first competitor

Possibly the one metric where @Base hasn’t claimed the top spot yet pic.twitter.com/6qVIxTt2w0

— Milk Road (@MilkRoadDaily) September 1, 2024