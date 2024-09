SARONNO – Al via la nuova annata didattica: a Saronno partendo dalle elementari ed arrivando alle superiore si tratta della carica dei 10 mila. Non solo ragazzi di Saronno ma anche tanti provenienti dal circondario, perchè la città è un polo scolastico per tutto il comprensorio.

Ieri i primi studenti saronnesi ad aver fatto il loro ingresso a scuola per l’anno 2024-2025 sono stati gli alunni della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. “E proprio in segno di augurio a tutti i bambini e ragazzi che cominciano l’anno scolastico, il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore alla Pubblica istruzione Gabriele Musarò hanno voluto essere presenti all’importante momento della formazione delle classi prime alla Da Vinci, quando i “primini” vengono consegnati dalle famiglie agli insegnanti per quella che per loro sarà l’avventura del nuovo ciclo scolastico – si legge in una nota del Comune – Come ricordato dal sindaco e dall’assessore Musarò, il triennio che sta iniziando segnerà un passo fondamentale per la crescita di ogni singolo studente, che sarà affiancato da professori e compagni chiamati a condividere la quotidianità.