Groane

MISINTO – “Della situazione legata ai medici di base sono certamente informati non solo onorevoli e consiglieri regionali di centrodestra ma anche quelli del centrosinistra ai quali suppongo il gruppo di Insieme per Misinto si è già rivolto, ma a quanto pare senza alcun risultato concreto”.

Inizia così la risposta del sindaco Matteo Piuri alla nota di Insieme per Misinto sul tema della mancanza di un medico di base in paese.

“Scrivere all’ Asst era ovviamente il primo passo da compiere per avere risposte ufficiali in merito a quanto si sta facendo. Sono costantemente in contatto con le autorità competenti per cercare ogni possibile soluzione al disagio che la mancanza di medici sta creando e creerà non soltanto nel Comune di Misinto. La situazione è generalizzata. Il problema degli spazi e certamente secondario rispetto alla mancanza di medici stessi. L’ amministrazione è comunque, come ha sempre fatto, disponibile al confronto e dialogo con tutti”.

