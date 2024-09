Cronaca

LAINATE – Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente mortale a Lainate, comune nella città metropolitana di Milano alle porte di Saronno. L’evento è avvenuto sulla strada provinciale 109, che collega Lainate a Nerviano.

La vittima è un motociclista, un uomo di 50 anni, che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autoarticolato. L’uomo sarebbe stato sbalzato sulla strada, a diversi metri dal suo veicolo. La motocicletta avrebbe poi preso fuoco. I tentativi di soccorso del 118, intervenuti tempestivamente con un’ambulanza e un’auto medica, si sono rivelati vani: gli operatori del soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

(foto archivio)

11092024