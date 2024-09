Lazzate

LAZZATE / LIMBIATE / CESATE – Ieri alle 19 in via Vittorio Veneto a Lazzate è stato investito un pedone, un uomo di 78 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno, è arrivata l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa di Misinto; il paziente è stato trasferito, per lesioni e contusioni serie, all’ospedale San Gerardi di Monza.

A Limbiate è stato investito un pedone, ieri in via dei Mille alle 11.50: soccorso dall’ambulanza della Croce bianca, il paziente non è apparso in pericolo di vita.

Per una caduta dalla motocicletta ieri alle 7.50 in via Papa Giovanni a Cesate intervento della polizia locale e dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere un ragazzo di 19 anni, trasportato quindi all’ospedale di Garbagnate Milanese, comunque in condizioni non preoccupanti.

11092024