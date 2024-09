SOLARO – La sindaca di Solaro Nilde Moretti e l’assessore all’Educazione Francesca Tramarin hanno visitato questa mattina il plesso della secondaria Pirandello per augurare a tutta la popolazione scolastica un buon inizio di anno. Il giro nelle scuole proseguirà lunedì con le primarie del territorio.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Ho tenuto in particolare a ringraziare tutti coloro che si sono impegnati affinché la giornata del rientro a scuola fosse speciale per tutti, mettendo a disposizione spazi accoglienti e consoni allo studio ed al lavoro. Auguri agli studenti, agli insegnanti, ai dirigenti ed a tutto il personale dell’istituto un anno scolastico ricco di soddisfazioni. Come Amministrazione Comunale siamo stati e saremo sempre al fianco dell’istituzione scolastica per garantire a tutti le stesse possibilità ed il miglior accesso possibile all’educazione».

Francesca Tramarin, assessore all’Educazione: «Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il mio augurio a tutti gli studenti, ai genitori, al corpo docente, al dirigente scolastico, ai collaboratori ed all’intero personale coinvolto è di vivere un anno ricco di entusiasmo e di soddisfazione. L’auspicio è che tutti possano sempre abbracciare con passione e il sorriso questo nuovo percorso insieme».