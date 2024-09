Città

SARONNO – Il decreto del sindaco Augusto Airoldi è stato pubblicato all’albo pretorio nella giornata di ieri martedì 10 settembre con la nomina di Ivan Roncen quale nuovo segretario comunale di Saronno.

Antonella Anna Pietri ha finito il proprio incarico il 31 luglio con l’inizio del pensionamento dal primo agosto e in Municipio si è lavorato con le procedure per l’individuazione del nuovo segretario comunale. Classe 1969 nato a Feltre Roncen ha svolto il medesimo incarico in diversi comuni in provincia di Monza e Brianza e ha tutti i requisiti per svolgere l’incarico nel comune di Saronno. Il termine concordato per l’assunzione in servizio è fissato per il giorno 16 settembre 2024.

Dopo l’individuazione e la nomina degli ultimi giorni con i documenti già pubblicati facile pensare che l’Amministrazione provvederà anche ad una presentazione alla città del nuovo segretario comunale.

