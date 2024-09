Città

SARONNO – Dal presidio davanti alle scuole al progetto per un presidio dei servizi sociali a Saronno Sud per prevenzione e limitazione dei rischi a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti passando per i controlli in stazione.

E’ questo il perimetro del piano per la sicurezza in dieci punti presentato stamattina dal sindaco Augusto Airoldi nell’ambito di una conferenza stampa con la polizia locale per la presentazione del nuovo furgone e dei due nuovi agenti in servizio.

SCUOLE

Il primo punto riguarda il presidio degli istituti scolastici realizzato dalla polizia locale in collaborazione con l’associazione nazionale carabinieri. Il presidio sarà garantito quest’anno alle scuole elementari Ignoto Militi, Damiano Chiesa, Pizzigoni, Orsoline, Sant’Agnese e scuola materna di via Cavour . Un secondo intervento riguarda il percorso dalla stazione al quartiere scolastico: “Ci sarà un presidio della polizia locale che abbiamo sperimentato l’anno scorso grazie al quale episodi di bullismo e di spaccio sono spariti” spiega il primo cittadino. “Potranno esserci anche interventi a sorpresa con l’unità cinofila ma soprattutto realizzeremo controlli e presidi rotazione sui plessi scolastici Rodari, San Giovanni Bosco, Bascapè e materna di via Monte Santo non inclusi dai permanenti”.

STAZIONE

“E’ passato ormai un anno da quando il Prefetto ha sottolineato in una richiesta ufficiale al ministero come la stazione di Saronno avesse necessità di un presidio fisso della Polfer e niente è stato fatto. Visto che il ministero non fa nulla il Comune di Saronno si è attivato”.

Airoldi ha annunciato un piano di controlli straordinari per le stazioni in piazza Cadorna con la polizia locale (orari dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 9,30 dalle 10,30 alle 13 dalle 16 alle 19, dalle 20,30 alle 22 e venerdì e sabato dalle 20,30 alle 24) e a Saronno sud sarà attivato a un breve un innovativo servizio con l’associazione nazionale carabinieri. “Per Saronno sud gli orari sono in via di definizione ma, come per quelli della stazioni Cadorna, i controlli saranno realizzati salvo urgenze, emergenze o necessità di servizio”.

Airoldi prosegue con un raffronto con il progetto regionale Stazioni Sicure: “A giugno abbiamo assistito ad annunci faraonici di Regione Lombardia che con l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa ha presentato il progetto stazioni sicure: a Saronno è toccato un contributo di 1800 euro pari a 13 servizi. Complessivamente 78 ore. Un impegno ben diverso da quello che serve alla città e su cui sta operando il Comune”.

E rincara: “C’è anche il progetto regionale Smart sempre promosso dalla Regione che coinvolte 5 comuni per controlli con etilometro, drug test e telelaser: qui il contributo regionale è 11.500 euro da suddividere tra Saronno, Origgio, Uboldo, Caronno Pertusella e Cesate”.

ORGANICO POLIZIA LOCALE

“A differenza di quelli Regionali i contributi del comune ad un incremento della polizia locale sono importanti: a breve porteremo una variazione di bilancio per un’adeguamento del piano assunzionale: vogliamo assumere, il prima possibile compatibilmente con tempi dei concorsi, due nuovi agenti nel 2024 e altri 2 nel 2025. Se riusciamo quelli del 2025 vorremmo fossero a tempo determinato così da poter tornare alla normale dotazione appena il ministero attiverà la Polfer in stazione”.

VIDEOSORVEGLIANZA

Ci sarà un nuovo aumento del numero di telecamere, attualmente 180, e la sostituzione di quelle più vecchie: “Inoltre potenzieremo server e wi-fi per evitare rallentamenti e ottimizzare l’uso delle telecamere. Realizzeremo questo ammodernamento con un investimento di 80 mila euro entro la fine del 2024”

Altre novità riguardano il collegamento della videosorveglianza della stazione di Ferrovienord che sarà messa a disposizione di polizia locale e carabinieri: “Inoltre saranno da parte di Ferrovienord sostituite alcune delle vecchie telecamere posizionate davanti alla stazione e che coprono il marciapiede”.

L’ultimo punto ha riguardato il nuovo progetto di presidio di Saronno sud “che avevo già annunciato e anticipato all’ultimo comitato per la sicurezza e che domani mattina presenterò, con il comandante della polizia locale Claudio Borsani, al Prefetto” conclude Airoldi.

“E’ un progetto di prevenzione e limitazione dei rischi a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti – ha esordito l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani – ci sarà un presidio con educatori che prendono contatti e agganciano queste persone indirizzandole a percorsi di cura e di sostegno monitorando anche quello che succede in stazione. Ci sarà una postazione fissa, 5 giorni alla settimana a Saronno sud, e una mobile che sarà spostata in giro per la città per intervenire nelle situazioni precarie a partire dalla stazione a Retrostazione. Ci sarà una governance che permetterà di unire servizi sociali, polizia locale, autorità sanitarie in unico coordinamento”

“Noi l’abbiamo finanziato fino a fine anno – conclude con un ultima stoccata Airoldi – inserendolo in alcuni progetti già attivi. Domani dirò al Prefetto che abbiamo un progetto pronto ma che per il prossimo anno serve un finanziamento. Ci sono dei bandi di Regione Lombardia che vengono usati in città metropolitana e provincia di Monza r brianca pr interventi analoghi chiederemo che vengano allagati alle provincia di Varese”.

guarda tutte le foto 10



Piano sicurezza Saronno: ecco le slide con i dieci punti del sindaco Airoldi

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti