SARONNO – Ospiti del cerimoniale della Biennale anche il regista Luciano Silighini Garagnani con la moglie Francesca La Gala e la figlia Alice hanno solcato il red carpet per la cerimonia di premiazione dell’ottantunesima mostra del cinema di Venezia che ha visto trionfare il regista Pedro Almodovar.

Silighini ha soggiornato al Lido tutti i giorni del festival presenziando in galleria ai film in concorso e curando per il nono anno consecutivo gli eventi che la sua società organizza in occasione della mostra. Sulla terrazza riservata agli addetti ai lavori numerosi i suoi incontri immortalati dai rotocalchi di cinema con registi e produttori tra questi Giuseppe Tornatore e l’amico Luca Guadagnino oltre che col neo Leone d’oro Pedro Almodovar. Prossimi impegni del regista saronnese le ultime riprese de “Il Console” previste a fine mese in Svizzera e poi l’American film Market di Las Vegas dove porterà le pellicole girate anche sul territorio saronnese e che verranno distribuite negli Stati Uniti.

(nella foto la famiglia Silighini e il regista con Giuseppe Tornatore)