Cronaca

SOLARO – Negli ultimi giorni sono state almeno una dozzina le automobili posteggiate nelle vie di Solaro che sono state prese di mira da sconosciuti, che hanno mandato in frantumi i vetri.

Fra le aree dove si sono verificati questi episodi ci sono via per Limbiate, via Giovanni da Solaro, via Gardino e via Cellini. Più che a vandalismo si pensa ad atti, avvenuti sempre di notte, finalizzati a poter aprire le portiere e rovistare negli abitacoli, in cerca di qualche oggetto lasciato dai proprietari o di qualche monetina. Insomma, furti da quattro soldi come se ne sono visti anche di recente in tutto il circondario, Saronno compresa, e che si lasciano alle spalle tanti danni.

11092024