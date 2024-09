Altre news

MILANO – Palazzo Pirelli ospita gli Stati generali dell’informazione in Lombardia, una tre giorni di incontri, in programma il 23, 24 e 26 settembre presso la sala Sartori del 26° piano, nel corso della quale il Corecom, in collaborazione con l’Istituto di ricerca PoliS-Lombardia, incontrerà i principali rappresentanti dell’industria dei media regionali – tv, radio, web, editoria cartacea, agenzie di stampa, edicole e distribuzione – per affrontare, per ciascun settore, le principali questioni legate al futuro dell’informazione in Lombardia.

“Sappiamo bene quanto il ruolo dell’informazione sia in netto cambiamento rispetto al passato, grazie anche all’avvento di tecnologie che affermano un nuovo modo di utilizzare i media e ridefiniscono di conseguenza la professione giornalistica, sia nel settore radio-televisivo che nell’editoria online e stampata” ha dichiarato il Presidente del Corecom Lombardia, Cesare Gariboldi.

In questo scenario così articolato, il settore dei media in Lombardia è in grado di sostenere le sfide che la nuova epoca impone? “Se Istituzioni e media saranno in grado di inquadrare insieme gli obiettivi su cui concentrare le politiche dei prossimi anni, – ha concluso Gariboldi – sarà possibile costruire, partendo dalle idee di ciascuno, un approccio all’informazione sempre più autentico e di qualità, che tenga conto degli interessi di operatori e utenti”.

L’iniziativa sarà articolata in cinque tavoli tematici, così suddivisi:

23 settembre Ore 14/17 Editoria cartacea e Agenzie stampa 24 settembre Ore 09/12 Edicole e distribuzione 24 settembre Ore 14/17 Editoria on line 26 settembre Ore 09/12 Emittenza televisiva 26 settembre Ore 14/17 Emittenza radiofonica

Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail, entro e non oltre il 16 settembre, a [email protected], specificando nome e cognome, carica, Società/Associazione di riferimento, recapito telefonico e tavolo tematico di interesse.