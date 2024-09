VENEGONO INFERIORE – Campagna di sensibilizzazione sui social da parte di Coinger, ente per la nettezza urbana, contro l’abbandono di rifiuti sul territorio.

“Sai che il costo della gestione degli abbandoni di rifiuti ricade su tutta la comunità? Ecco cosa succede quando un sacchetto viene abbandonato per strada o in un bosco: per pulizia e rimozione le amministrazioni locali devono spendere risorse per pulire e rimuovere i rifiuti abbandonati Questo include il costo del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. Per lo snaltimento, i rifiuti raccolti devono essere smaltiti correttamente, e questo comporta ulteriori costi per il trattamento e la gestione dei rifiuti” riepilogano da Coinger.