VEDANO OLONA – Il Comune di Vedano Olona è pronto a celebrare un mese di settembre ricco di eventi in attesa della tradizionale Festa di San Maurizio. Il calendario di quest’anno propone una serie di appuntamenti dedicati a tutta la comunità, con attività culturali, religiose e di intrattenimento. Ecco una panoramica dettagliata degli eventi principali.

Venerdì 13 settembre: Rassegna cinematografica

L’Associazione Fiera di San Pancrazio organizza una serata cinematografica all’Oratorio San Giovanni Bosco. Alle 20.45 sarà proiettato il film “Il Concerto” (2009) di Radu Mihăileanu, un’opera che tocca temi profondi come l’arte e l’identità, in attesa del Giubileo 2025. Un’ottima occasione per riflettere insieme su valori universali attraverso il linguaggio del cinema.

Mercoledì 18 settembre: Benvenuto ai nuovi residenti

Un appuntamento speciale presso la sala consiliare di Villa Aliverti. Alle 21 si terrà la cerimonia di benvenuto ai nuovi residenti, un incontro organizzato per favorire l’integrazione e la conoscenza reciproca nella comunità. L’evento vedrà la partecipazione del parroco don Gianluca Tognon e del sindaco Sergio Mina.

Venerdì 20 settembre: Riconsegna del Palio dei rioni e concerto d’organo

Il 20 settembre sarà una giornata ricca di eventi. Alle 19 nella sede degli Alpini di Vedano, si terrà la riconsegna del Palio dei rioni, con un aperitivo offerto dal Comitato Palio dei rioni e dagli Alpini. Un’occasione per celebrare le tradizioni locali e rafforzare i legami tra i vari rioni.

La giornata proseguirà alle 21 nella chiesa di San Maurizio, dove si terrà la Rassegna Antichi organi. Il concerto d’organo sarà eseguito dal maestro Eugenio Maria Fagiani, che incanterà i presenti con la sua straordinaria abilità musicale, portando in vita l’antico strumento in un’atmosfera suggestiva.

