VENEGONO INFERIORE – Dai giorni scorsi la biblioteca comunale di via Mauceri 5 a Venegono Inferiore ha ampliato i suoi orari di apertura, offrendo maggiori opportunità ai cittadini per accedere ai servizi bibliotecari e culturali. Questa iniziativa mira a rendere la biblioteca più fruibile per diverse fasce orarie, incontrando così le esigenze di studenti, lavoratori e famiglie.

Di seguito gli orari aggiornati di apertura:

Lunedì: dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.

Martedì: dalle 15 alle 18.

Mercoledì: dalle 9 alle 12.

Giovedì: dalle 15 alle 18.

Venerdì: dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 23.

Sabato: dalle 9 alle 12.

Con questi nuovi orari, la biblioteca comunale venegonese intende venire incontro alle necessità di un’utenza sempre più diversificata, garantendo l’apertura anche in orari serali il venerdì, per permettere l’accesso ai servizi a chi ha impegni lavorativi durante il giorno.

Non resta che approfittare di questa estensione per godere degli spazi di studio, delle numerose risorse disponibili e degli eventi culturali offerti dalla biblioteca.

