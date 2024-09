news

Lo spazio delle meme coin si arricchisce costantemente di progetti che potrebbero rivelarsi esplosivi per le loro soluzioni d’uso innovative. Memebet Token è l’ultima aggiunta, ma di cosa si tratta di preciso?

Così come è facile intuire dal nome stesso, si tratta di un casinò online il cui scopo, però, è quello di sfruttare la popolarità delle meme coin, asset che sarà possibile utilizzare attivamente per giocare al casinò. Allo stato attuale è già possibile unirsi alla community tramite la pagina X ufficiale o il canale Telegram.

Token MEMEBET

La prevendita permette di acquistare in anticipo il token nativo del progetto, ovvero MEMEBET, strumento fondamentale per il corretto funzionamento del casinò. Possedendo il token sarà possibile accedere a tanti vantaggi esclusivi, come per esempio l’airdrop Play-to-Earn, ricompense, il Memebet Casino Lootbox e anche bonus per il casinò stesso.

Sfruttando poi MEMEBET come base per le proprie puntate, è possibile guadagnare token aggiuntivi. Alla base del sistema Play-to-Earn della piattaforma, quindi, c’è proprio MEMEBET.

Dal punto di vista dell’investimento, invece, questa meme coin si piazza in maniera concorrenziale in due segmenti specifici. Da un lato abbiamo quello delle meme coin, con una capitalizzazione di mercato superiore a 37 miliardi di dollari e in rapida crescita. Dall’altro invece quello dell’industria del gaming online, con stime che parlano di un market cap di 100 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

La tokenomics prevede un totale di 2 miliardi di token, di cui il 70% è offerto in presale per i primi investitori. Il 10% è allocato per la liquidità mentre il 20% è destinato alle ricompense del casinò. Una suddivisione molto semplice e immediatamente comprensibile che riflette in maniera accurata l’idea alla base di MEMEBET.

Airdrop di MEMEBET

Un metodo infallibile per favorire la diffusione di un progetto è quello di costruire una solida community. Ciò è possibile tramite gli airdrop, che il team di sviluppo ha qui preso in considerazione. Il primo, relativo alla Stagione 1 del progetto, ricompenserà tutti gli early bird che sfrutteranno l’ecosistema di Memebet Casino.

Per partecipare basta acquistare i token in prevendita e poi scommettere con MEMEBET nel casinò prima della fine della presale. Più si scommette e più grande sarà l’airdrop, inoltre sarà possibile giocare sia tramite Web sia tramite Telegram.

Acquistare token MEMEBET

Per iniziare subito a partecipare alla prevendita di Memebet Casino e acquistare i token, basta collegare un wallet compatibile con la presale, come Wallet Connect, Best Wallet, Metamask oppure Wallet Coinbase. Dopodichè si potrà acquistare il quantitativo di token desiderato, al costo di 0,025$ per MEMEBET, tramite ETH, USDT o carta di credito. Così facendo i MEMEBET verranno inviati direttamente al wallet e sarà possibile utilizzarli non appena il casinò verrà ufficialmente lanciato.

Ciò avverrà in tempi brevi, permettendo così ai primi trader di partecipare immediatamente all’airdrop della Stagione 1, scommettendo MEMEBET e, potenzialmente, moltiplicando i propri guadagni. Più si scommette e più si guadagna in termini di premi e ricompense. I possessori del token accederanno anche a bonus e sfide esclusive all’interno del casinò, vale quindi la pena prendere in considerazione l’acquisto ora, fintanto che il prezzo è ancora basso.

Caratteristiche del casinò

Memebet Casino è di tipo no-KYC, acronimo che sta per Know Your Customer. Si tratta di un processo di identificazione all’apertura di un account, cosa che molti casinò adottano. In questo caso, però, ci troviamo di fronte a un casinò che rispetta l’anonimato, permettendo di sfruttare le meme coin per giocare. Sebbene le soluzioni GambleFi per gli amanti delle criptovalute esistono già, mancava un casinò dedicato esclusivamente alle meme coin.

Per partecipare in questo caso basta possedere token meme, aprire Telegram, collegare il wallet e iniziare subito a divertirsi. Il casinò vanta 1.000 giochi nativi provenienti da 100 dei migliori distributori di tutto il mondo.

Non si trovano solo slot e giochi di carte, ma anche scommesse sportive che includono partite di NBA e molto altro. Usare il token MEMEBET, come già visto, porta a vantaggi notevoli che dovrebbero essere presi in considerazione, ma essendo destinato a possessori di tutte le meme coin, accetta anche DOGE, PEPE, SHIB, BONK e FLOKI.

Vai alla prevendita di Memebet Casino