Bitcoin (BTC) è riuscito a recuperare terreno e a salire sopra la soglia dei $57.000: secondo la newsletter di Rekt Capital, la performance di BTC ha innescato discussioni sul fatto che settembre sarà un mese di consolidamento per l’asset o se preparerà il terreno per un altro rimbalzo. Quindi niente “Rektember”, cioè il classico settembre negativo per BTC?

Rekt Capital fornisce inoltre un contesto sull’andamento storico dei prezzi di Bitcoin nei mesi precedenti e successivi al suo halving, per rendere più chiara la sua direzione. La ripresa del principale asset può andare a influire non solo sui token già sul mercato ma anche su progetti nuovi.

Shiba Shootout è uno di questi e ha raggiunto $1,1 milioni in prevendita grazie alle varie opportunità di guadagno offerte ai suoi investitori.

Bitcoin crolla da un canale chiave

La scorsa settimana, stando a quanto riporta Rekt Capital, Bitcoin ha confermato la rottura del suo canale discendente. Nonostante questo, è riuscito a chiudere la settimana sopra un’area di supporto cruciale, nota come zona arancione.

Questa zona ha funzionato come area di inversione dei prezzi per BTC negli ultimi mesi, nella quale gli acquirenti trovano buone opportunità, spesso spingendo il prezzo verso l’alto.

New edition of the RC Newsletter is out! Bitcoin: Will September Just Be a Fake-Breakdown Month? Sign up here:https://t.co/tfma1gLeQu#BTC #Crypto #Bitcoin — Rekt Capital (@rektcapital) September 9, 2024

Da luglio, Bitcoin ha testato questa zona più volte dopo essere crollato dallo stesso canale e, su base storica, è riuscito a riprendersi nel giro di poche settimane, reclamando il supporto perduto.

Rekt Capital suggerisce che se Bitcoin rivendica il livello di supporto di $ 55.850, potrebbe risalire nel canale di downtrend. Una mossa come questa porterebbe probabilmente a un rinnovato slancio rialzista.

Se settembre si trasformerà in un mese di consolidamento, a ottobre BTC potrebbe registrare un andamento più positivo, stando a quanto riportano i dati storici degli anni di halving precedenti.

Bitcoin ha generalmente vissuto tre mesi consecutivi di rialzo dei prezzi nei mesi successivi durante l’anno dell’halving. Tuttavia, c’è anche da considerare che il mese di settembre tende a essere un periodo più smorzato, per cui è normale che si registri spesso un calo dei prezzi inferiore al 10%.

Prospettive future per BTC

Settembre è stato un periodo di consolidamento del prezzo di Bitcoin, su base storica, registrando di base movimenti percentuali a una sola cifra. Tuttavia, in alcuni casi, come nel 2014 e nel 2019, il mercato ha visto cali maggiori, rispettivamente del 19% e del 13%.

Si tratta tuttavia di eccezioni, in quanto solitamente Bitcoin si stabilizza prima di registrare una ripresa più decisa più avanti nel corso dell’anno. Se Bitcoin segue il suo tipico comportamento del ciclo di halving, ottobre, novembre e dicembre potrebbero essere mesi di crescita.

Dato che in passato si è andati incontro a una corsa rialzista durante questi periodi, molti monitorano la situazione per vedere se BTC continuerà con la sua traiettoria ascendente. Tuttavia, Rekt Capital rimane cauto, dati i modelli di consolidamento visti nei precedenti settembre.

Se BTC riprenderà la sua corsa, potrà influire non solo sul mercato delle crypto in generale, ma anche su nuovi progetti dalle grandi potenzialità, come Shiba Shootout, ora a $1,1 milioni in prevendita.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT) supera $1,1 milioni in prevendita: esploderà con il listing?

Uno dei nuovi progetti che possono essere influenzati dall’andamento di BTC è Shiba Shootout, che è basato su un gioco play-to-earn, disponibile sin da ora sull’App Store e su Google Play, una delle opportunità di guadagno offerte dal progetto.

Ce ne sono infatti varie, motivo per il quale la prevendita ha superato $1,1 milioni fino a questo momento, forte anche dell’alto APY previsto per il Cactus Staking, ora dell’858%, che attrae ancora più utenti.

L’ecosistema di gioco ha al centro lo “Shiba Showdown”, ovvero un evento che prevede duelli ad alto rischio tra i giocatori. Il progetto mette insieme il mondo del Far West e quello delle crypto, offrendo anche un sistema di referral, che consente di guadagnare token invitando i propri amici a partecipare al progetto.

Per ottenere token SHIBASHOOT, nativi del progetto e al centro dell’ecosistema, è possibile partecipare anche alle lotterie Lucky Lasso, che permettono di vincere premi in criptovaluta e scrivere una delle Campfire Stories, che offrono premi in token nativi a chi racconta quella più votata dalla comunità del progetto.

Ecco l’analisi che ne fa lo youtuber crypto Samu Bit:

I token $SHIBASHOOT hanno attualmente un prezzo di $0,0202 ciascuno, ma questa cifra sale man mano che si va avanti nella prevendita, per cui chi è interessato, deve investire per primo se vuole ottenere in potenza maggiori guadagni non realizzati.

Per partecipare alla prevendita di Shiba Shootout prima del prossimo aumento di prezzo, basterà collegare il proprio wallet crypto con la pagina ufficiale del progetto e scambiare ETH, USDT, BNB con il numero di token desiderati oppure usare una carta bancaria.

Per seguire, infine, tutte le novità, è possibile accedere alle community presenti sui social X e Telegram.

