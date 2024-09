Calcio

SARONNO – Inizia ufficialmente la nuova stagione calcistica della Gs Robur 1919 con la presentazione ufficiale delle squadre e degli obbiettivi sportivi e sociali della società che si terrà a partire dalle 9.30 di sabato 14 settembre al centro sportivo di via Cristoforo Colombo a Saronno.

Il Gruppo Sportivo Robur, dunque, presenterà le squadre e gli obbiettivi per la stagione 2024-2025 che sta per iniziare cercando di invogliare sempre più tifosi a sostenere i giovani calciatori. L’accesso all’evento di presentazione, in programma per sabato 14 settembre, sarà totalmente libero con la disponibilità anche del servizio di ristoro grazie al bar del centro sportivo di via Colombo.

(foto da archivio)

