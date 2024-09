SOLARO – Il maltempo domenica scorsa ha impedito lo svolgersi della festa della Madonna Assunta a cascina Emanuela, ostacolando, in particolare, la processione che si sarebbe dovuta svolgere per le vie del paese.

Invece, per i fedeli, la banda cittadina, il corpo musicale Attlio Lucano ha intrattenuto i fedeli e omaggiato la festa con tre brani musicali, all’interno della chiesa di cascina Emanuela.

Durante l’occasione, il corpo musicale ha ricordato che per la nuova stagione 2024/2025, l’accademia musicale propone corsi di musica, teoria e solfeggio, strumenti, come legni, ottoni e percussioni. Gli interessati a diventare parte del corpo musicale cittadino, possono recarsi nella sede della banda si trova in via Cascina Emanuela 32, o chiamare per informazioni il numero 3381464201.