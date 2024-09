Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un’occasione per i giovani e giovanissimi che vogliono avvicinarsi al mondo dell’arte e scoprire nuove possibilità espressive. Da settembre a giugno, la biblioteca di Ceriano Laghetto offre un’opportunità imperdibile per tutti i ragazzi dagli 8 ai 16 anni che amano l’arte.

Ogni venerdì, dalle 17:30 alle 19, si terranno lezioni dedicate alla scoperta e all’approfondimento di diverse tecniche artistiche. I partecipanti avranno l’occasione di esplorare l’uso della matita, del colore, dei pastelli, del carboncino, della sanguigna e del colore acrilico, sviluppando così la propria creatività e migliorando le abilità manuali.

Il corso, pensato per far emergere il talento e l’espressione personale di ogni giovane artista, sarà guidato da Lina Cadei, esperta educatrice e arteterapeuta, pronta a trasmettere passione e competenze artistiche. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Lina Cadei al numero 340.7362554.

(foto archivio)

