SARONNO – Piano sicurezza del sindaco: controlli straordinari in stazione e presidio dei servizi sociali alla Sud.

Al via la nuova annata didattica: a Saronno partendo dalle elementari ed arrivando alle superiore si tratta della carica dei 10 mila. Non solo ragazzi di Saronno ma anche tanti provenienti dal circondario, perchè la città è un polo scolastico per tutto il comprensorio.

Negli ultimi giorni sono state almeno una dozzina le automobili posteggiate nelle vie di Solaro che sono state prese di mira da sconosciuti, che hanno mandato in frantumi i vetri. Fra le aree dove si sono verificati questi episodi ci sono via per Limbiate, via Giovanni da Solaro, via Gardino e via Cellini.

Ieri mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente mortale a Lainate, comune nella città metropolitana di Milano alle porte di Saronno. L’evento è avvenuto sulla strada provinciale 109, che collega Lainate a Nerviano.

