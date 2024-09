iltra2

TRADATE / CASTIGLIONE OLONA – Incidente stradale ieri alle 15.50 in via 4 novembre a Tradate: è stato investito un pedone di 69 anni. L’uomo è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa, subito accorsa con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. L’anziano è stato trasportato all’ospedale tradatese per le cure e gli accertamenti medici del caso, non è comunque apparso in condizioni preoccupanti. In corso le verifiche dei militari dell’Arma al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

A Castiglione Olona in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina, ieri alle 12.50 intervento dell’ambulanza della Croce rossa e dei carabinieri della Compagnia saronnese, era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. E’ stato soccorso un uomo di 43 anni al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, è stato trasportato in ospedale a Tradate dove comunque si è presto ripreso.

